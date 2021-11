MonOrdiAuLycée : le cadeau empoisonné de Christelle Morançais

Tou.te.s les lycéen.ne.s en classe de seconde de la région Pays de la Loire ont reçu en ce début du mois de Novembre un ordinateur portable HP, gratuitement, équipé de Windows (version 10), de la suite bureautique Microsoft Office, du navigateur Microsoft Edge, et du lecteur multimédia VLC (qui est un logiciel "libre", "open source").

La région est présidée par Christelle Morançais (dont je vous parlais déjà ici au sujet de sa vision "particulière" de la détresse étudiante).

L'un de mes nombreux enfants se trouve être l'heureux bénéficiaire de ce cadeau. Il est donc rentré du lycée l'autre soir avec son ordinateur portable offert par la région. Il l'a lancé, il a créé le compte Microsoft obligatoire pour pouvoir activer l'ordinateur et puis ...

Et puis pensant (à tort) que la suite Office n'était pas pré-installée, nous l'avons téléchargée et nous avons cliqué sur "exécuter". Une installation classique quoi. Sauf que pour procéder à une installation classique, encore faut-il avoir les droits d'installation, ce que l'on appelle les "droits d'administrateur" de sa machine. Et que ... nous ne les avons pas. J'ai d'abord cru à une blague donc je suis allé télécharger la suite bureautique Libre Office, ainsi que le navigateur open source Firefox. Le téléchargement s'effectue sans souci mais au moment de cliquer sur l'exécutable d'installation : "vous n'avez pas les droits".

Argh.

Après vérification, on a fini par retrouver la suite bureautique Office, effectivement pré-installée sur ces machines. Mais impossible d'installer quoi que ce soit d'autre sur cette machine. Comme j'avais le temps j'ai même téléphoné à la hotline du conseil régional où un monsieur très gentil m'a confirmé que je n'avais pas les droits mais que si je rencontrais des problèmes pour utiliser Microsoft Office il pouvait vérifier en prenant la main à distance sur l'ordinateur. Je lui ai dit ... non merci.

Puis je suis allé vérifier sur le chatoyant site publicitaire dédié à l'opération pour avoir confirmation que :



Je vous le remets en toutes lettres :

"[les lycéen.nes] n'étant pas administrateurs de leur poste, il ne leur sera pas possible d'installer un logiciel nouveau ou d'en désinstaller un en place."

Ah ben merde alors. Sentiment un peu étrange du genre : "On vous offre une télé mais vous ne pourrez regarder que BFM TV".

Cela m'a d'autant plus étonné que lors des dernières vacances (bah oui je vous raconte un peu ma vie) j'avais vu l'une de mes nièces, elle aussi élève de seconde mais à Toulouse, à qui la région Occitanie avait également offert un ordinateur portable HP tout à fait identique (mais tout rouge ce qu'elle trouvait un peu "too much") sur lequel elle avait immédiatement installé le jeu des Sims et qu'elle me montrait donc fièrement (le jeu des Sims parce que l'ordinateur elle le trouvait trop rouge).

Le premier souci de ma progéniture (que je pense relativement semblable aux créatures de sa même classe d'âge), était naturellement de savoir s'il allait pouvoir installer "des jeux" et "regarder Netflix". Ce qui me permit un petit rappel pas inutile sur les notions de "trucs qu'on n'installe pas et qui sont des services dans le cloud sur abonnement" (genre Netflix) et les "trucs qu'on installe, donc des logiciels dont certains peuvent être propriétaires et payants, et d'autres libres et open source". Mon côté prof.

Lui comme 48 000 autres lycéen.ne.s n'installera donc pas de "jeux" (il en dispose de suffisamment par ailleurs sur son téléphone portable et au travers de la console "familiale" pour que cela ne gâche ni sa journée ni son avenir ludique) ; lui comme d'autres pourra regarder Netflix. Hourra et Hosanna.

Un cadeau.

Alors soyons bien bien clair. Celles et ceux qui me lisent savent que j'ai assez peu d'affinités avec les politiques de droite, mais suffisamment d'honnêteté pour être en capacité d'admettre que même la droite est parfois capable de faire des choses qui vont dans le sens de l'intérêt général (ce qui n'arrive pour ainsi dire quasiment jamais ;-).

Donc pour être tout à fait clair, l'initiative de la région de remettre à chaque lycéenne et lycéen de seconde (et aussi aux élèves de 1ère CAP) un bon ordinateur portable est une bonne initiative, que je salue. Plein de familles n'ont effectivement pas le budget pour offrir ce genre de machine à leurs enfants lycéen.ne.s et c'est donc faire oeuvre utile et régalienne que de résoudre cette inégalité de fait. Bien sûr il y a aussi plein de familles qui auraient eu tout à fait les moyens d'offrir un ordinateur portable à leur enfant et qui avaient prévu de le faire et on aurait donc pu mettre en place un principe d'équité plutôt que d'égalité stricte. Mais cela aurait donné lieu à d'innombrables débats et frustrations inutiles autour de "oui mais alors à partir de quel seuil exactement et pourquoi ce seuil là plutôt qu'un autre", donc l'égalité c'est bien aussi.

Un cadeau empoisonné ?

Plusieurs choses me gênent dans le cadeau qui est ainsi fait à tous ces élèves. D'abord le fait que d'autres régions ont fait le même cadeau, mais en laissant les droits d'administration des machines. Refuser ce droit d'administration est donc un choix de la région Pays de Loire et de Christelle Morançais.

Naturellement l'interdiction est le premier aiguillon de la curiosité et dès réception et constatation de leur "cadeau", nombre de lycéen.ne.s se sont donc lancé à la recherche de solutions permettant de rétablir le compte administrateur de leur machine (spoiler : oui c'est possible). L'apprentissage est avant tout une forme de braconnage.

Si l'idée était d'interdire la possibilité d'installer un logiciel (ou des jeux) pour éviter des opérations lourdes de maintenance sur le parc des machines offertes, il faudra voir de quelles options de "prise en main à distance" disposent vraiment les services référents pour, périodiquement ou non, inspecter et nettoyer ledit parc. Et s'il n'en disposent d'aucune, alors autant aurait-il mieux valu filer directement les droits d'administration, ou à tout le moins faire en sorte que chaque établissement (par exemple) soit libre de déterminer, en fonction de ses usages pédagogiques, l'opportunité de laisser les élèves installer Libre Office ou Firefox ou n'importe quel autre logiciel libre (pour rappel seul le lecteur multimédia VLC est installé sur les machines). Non seulement c'eût été plus cohérent sur le plan technique mais y compris sur le plan de l'éducation aux médias, refourguer des machines verrouillées de bout en bout ne va pas vraiment dans le sens d'une responsabilisation des usages (et des usagers) ni dans celui d'une émancipation par rapport aux logiques propriétaires déployées déjà partout dans l'environnement numérique au sein duquel baignent nos rejetons. Voilà pour le hardware.

Et puis il y a le software. Les logiciels. Et la (vieille) bataille entre les logiciels libres (open source) et les outils propriétaires. Et la situation parfaitement scandaleuse de monopole, validée par tous les ministres de l'éducation nationale de droite comme de gauche, dans laquelle se trouve ledit Microsoft. Avec là encore à droite comme à gauche toujours les mêmes arguments tantôt spécieux, tantôt mafieux. Et là oui, encore une fois, le "cadeau" de Christelle Morançais est un cadeau empoisonné.

Je veux ici aussi être aussi clair que possible : je suis depuis toujours, dans mes pratiques d'enseignant et de chercheur, un "militant" du logiciel libre, mais je suis aussi un partisan du "meilleur des deux mondes", c'est à dire que je considère qu'au regard des usages qui sont aujourd'hui ceux des logiciels propriétaires (dont la suite Office) il serait aberrant de ne pas former nos étudiant.e.s (et nos élèves en lycée) à ces outils. Mais il faut leur montrer ... les deux. Et pour leur montrer les deux et pour qu'il puissent ensuite raisonnablement choisir en citoyens éclairés et non en consommateurs passifs, il faut a minima leur offrir la possibilité d'installer et d'utiliser ... les deux.

Chacun sachant par ailleurs que "l'habitude" ou "l'habituation" est un facteur clé de l'usage, particulièrement à l'adolescence. Si vous avez appris à ne vous servir que de la suite Microsoft Office à l'âge où vous commencez à avoir précisément un usage autonome et régulier des ces outils bureautiques (au lycée donc), il vous sera beaucoup plus "compliqué" de basculer vers son équivalent libre même lorsque vous en aurez la possibilité ou l'opportunité.

Pour le dire différemment ce qui me gêne vraiment beaucoup dans le cadeau fait par Christelle Morançais c'est qu'il est aussi un formidable cadeau fait à Microsoft qui aura cette année 48 000 clients captifs supplémentaires. Et l'année prochaine également. Car ce dispositif est annoncé comme reconductible. Chaque année près de 50 000 jeunes n'auront donc comme horizon logiciel que celui de Microsoft sur des machines où ils ne seront que des utilisateurs passifs ; c'est à dire des consommateurs au carré.

Il me semble que quitte à mettre (chaque année) 24 millions d'euros dans cette opération, on aurait pu a minima fournir la suite Libre Office ainsi qu'un navigateur libre (Firefox) de pré-installés. Mais allez savoir, peut-être Microsoft l'a-t-il interdit à Christelle Morançais. Peut-être n'a-t-elle même pas songé à le leur demander ? Allez savoir.

Après avoir décidé de lutter contre la détresse étudiante en filant une prime de 200 euros aux étudiant.e.s ... qui travaillent déjà, Christelle Morançais décide donc d'oeuvrer à la réduction de la fracture numérique en fabriquant des consommateurs captifs.

Liberté, égalité ... et parts de marché.

Ou si vous préférez, liberté, égalité ... verrouillé.

#MonOrdiAuLycée c'est aussi #MonCompteClientChezMicrosoft et ça ... c'est un choix ... très discutable.

[Mise à jour] On me fait à juste titre remarquer qu'en région Île de France c'est le même schéma qui a été adopté (ordinateurs entièrement verrouillés) et que dans ces deux cas - et ces deux régions - il est donc impossible, par exemple à des élèves souffrant de troubles "dys" (dysorthographie, dyscalculie, etc.), d'installer eux-mêmes les logiciels de remédiation nécessaires. Alors bien sûr j'imagine - et j'espère - qu'en passant leur journée au téléphone et s'ils réussissent à trouver le bon interlocuteur auprès de qui il leur faudra faire remonter les 48 pages photocopiées de leur dossier MDPH en trois exemplaires dont un visé par l'administration du lycée et l'autre par le délégué départemental au handicap assorti d'un courrier signé de leur orthophoniste référent, il y aura bien quelqu'un quelque part qui ne sera pas trop con pour accepter leur installer le logiciel nécessaire via une "prise en main à distance" de leur ordinateur, le tout au bout de quelques mois de démarches. La vie quoi.